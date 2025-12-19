Незаконный павильон с двумя кафе демонтировали на проспекте Энтузиастов

Земельный участок, занятый павильоном, лишился статуса договорной аренды ещё 22 августа 2025 года.

На проспекте Энтузиастов в Петербурге начался процесс устранения незаконного сооружения коммерческой направленности. Сотрудники Центра по противодействию незаконному землепользованию и градостроительной инженерии (ЦПЭИГИ) совместно с соответствующими структурами приступили к вынужденному сносу павильона площадью 226 квадратных метров, используемого двумя предприятиями общепита.

Земельный участок, занятый павильоном, лишился статуса договорной аренды ещё 22 августа 2025 года. Владельцам неоднократно предлагалось самостоятельно демонтировать конструкцию и покинуть территорию, однако предписания ими выполнены не были.

Пресс-служба ЦПЭИГИ сообщила, что предприниматели проигнорировали требования, в связи с чем было принято решение приступить к принудительному демонтажу объекта. Никаких судебных препятствий для осуществления этих действий не существует.

Предприниматели уже понесли ответственность административного характера по статье 44 Закона "Об административных правонарушениях" за ведение торговли вне разрешённой зоны. Кроме того, владельцам придётся компенсировать городу все затраты, связанные с ликвидацией нелегальной постройки.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга

