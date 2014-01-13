В Красногвардейском районе сносят небезопасную детскую площадку, где пострадал ребенок

Игровые элементы площадки находились в неудовлетворительном техническом состоянии.

В Красногвардейском районе Петербурга сносят детскую площадку, которая не соответствует нормативным требованиям, сообщили в надзорном ведомстве.

Игровые элементы площадки находились в неудовлетворительном техническом состоянии. Кроме того, прокуратурой решается вопрос о подаче искового заявления о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.

Ранее мы рассказывали о том, что незаконная свалка ликвидирована в Молодежном переулке благодаря прокуратуре.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга