В Красногвардейском районе сносят небезопасную детскую площадку, где пострадал ребенок

В Красногвардейском районе Петербурга сносят детскую площадку, которая не соответствует нормативным требованиям, сообщили в надзорном ведомстве.
Игровые элементы площадки находились в неудовлетворительном техническом состоянии. Кроме того, прокуратурой решается вопрос о подаче искового заявления о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка.
Ранее мы рассказывали о том, что незаконная свалка ликвидирована в Молодежном переулке благодаря прокуратуре.
Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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