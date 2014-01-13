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В Красногвардейском районе сносят небезопасную детскую площадку, где пострадал ребенок

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Игровые элементы площадки находились в неудовлетворительном техническом состоянии.

В Красногвардейском районе Петербурга сносят детскую площадку, которая не соответствует нормативным требованиям, сообщили в надзорном ведомстве. 

Игровые элементы площадки находились в неудовлетворительном техническом состоянии. Кроме того, прокуратурой решается вопрос о подаче искового заявления о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. 

Ранее мы рассказывали о том, что незаконная свалка ликвидирована в Молодежном переулке благодаря прокуратуре. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: красногвардейский район, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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