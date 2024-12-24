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Незаконная свалка ликвидирована в Молодежном переулке благодаря прокуратуре
Сегодня, 14:58
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Незаконная свалка ликвидирована в Молодежном переулке благодаря прокуратуре

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На участке размещались отходы производства и потребления.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку соблюдения природоохранного законодательства. На земельном участке возле дома 2А по Молодежному переулку размещались отходы производства и потребления, рассказали в надзорном ведомстве 5 августа. 

Прокурор внес представление в адрес собственника участка – генерального директора ООО. Оно рассмотрено и удовлетворено. Так, валка ликвидирована. 

Ранее мы сообщили о том, что благодаря прокуратуре ликвидирована свалка покрышек на Кузнецовской улице. Было внесено представление в адрес руководителя Ассоциации "Союз владельцев автотранспорта и маломерных судов". 

Фото: Piter.TV 

Теги: молодежный переулок, незаконная свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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