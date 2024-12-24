Незаконная свалка ликвидирована в Молодежном переулке благодаря прокуратуре

На участке размещались отходы производства и потребления.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку соблюдения природоохранного законодательства. На земельном участке возле дома 2А по Молодежному переулку размещались отходы производства и потребления, рассказали в надзорном ведомстве 5 августа.

Прокурор внес представление в адрес собственника участка – генерального директора ООО. Оно рассмотрено и удовлетворено. Так, валка ликвидирована.

Ранее мы сообщили о том, что благодаря прокуратуре ликвидирована свалка покрышек на Кузнецовской улице. Было внесено представление в адрес руководителя Ассоциации "Союз владельцев автотранспорта и маломерных судов".

Фото: Piter.TV