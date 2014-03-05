В Молодежном переулке демонтируют автосервис на участке площадью 730 "квадратов"

Землю предоставляли под временный павильон.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга совместно с ЦПЭИГИ освобождают участок площадью 730 "квадратов" в Молодежном переулке, где продолжал незаконно работать автосервис. Землю предоставляли под временный павильон, рассказали в ведомстве 5 декабря.

Когда договор закончился, арендатор получил уведомления о необходимости освобождения территории, но объект так и не убрали. После завершения сноса ККИ начнет претензионную и судебную процедуру по возмещению средств.

Видео: пресс-служба ККИ Петербурга