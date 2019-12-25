На проспекте Энгельса демонтировали кафе и магазины

Три года участки занимали незаконно.

Сотрудники Смольного освободили земельные участки в Выборгском районе по поручению губернатора Александра Беглова. Всего было снесено 10 торговых павильонов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом.

Общая площадь павильонов составляли 400 кв. метров. Они находились на проспекте Энгельса. Павильоны и металлические конструкции-навесы установили самовольно. Там располагались точки общепита, магазины, предоставлялись различные услуги.

Договор аренды был расторгнут в 2018 году. Предприниматели не захотели добровольно освободить территорию. Владельца павильонов привлекут к административной ответственности. Кроме того, он заплатит за работу сотрудников ККИ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге приняли законопроект в третьем чтении о круглосуточных террасах у кафе и ресторанов.

Фото: пресс-служба ККИ