В Петербурге на 2-ой Комсомольской снесут первую расселенную "хрущевку"

Первый подлежащий сносу объект – многоквартирный дом на 2-ой Комсомольской улице, 37 корпус 1.

В Петербурге возобновляется реновация домов первых массовых серий. В среду, 22 июля, начнется снос первой расселенной "хрущевки". Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Первый подлежащий сносу объект – дом на 2-ой Комсомольской улице, 37 корпус 1. Возобновление работ по развитию территорий жилых кварталов позволит Петербургу получить благоустроенное жилье для очередников.

Программа "Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге" стартовала в 2008 году.

Ранее стало известно, какие дома уйдут под снос по программе реновации в Петербурге.

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