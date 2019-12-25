Стало известно, какие дома уйдут под снос по программе реновации в Петербурге

Первый под снос пойдет дом на 2-ой Комсомольской улице.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что стало известно, какие дома снесут по программе реновации в Петербурге. Об этом сообщил руководитель службы по работе с госорганами "СПб Реновации" Дмитрий Михалёв.

Первый под снос пойдет дом на 2-ой Комсомольской улице. Отметим, что дом уже расселили. Михалёв заявил, что этот дом планируется снести в 20-х числах текущего месяца.

После под снос уйдет соседний дом 39 по 2-й Комсомольской улице. Ранее это не представлялось возможным, так как последний жилец, который отказывался съезжать, требовал от застройщика по миллиону рублей за каждый квадратный метр. Известно, что площадь его квартиры составляла 42 метра.

Ранее мы сообщали о том, что школьников Петербурга могут перевести на пятидневное обучение.

Фото:википедия