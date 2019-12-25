Благодаря этому дети смогут чаще проводить время с родителями, а также больше внимания уделять спорту и различным секциям.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что школьников Петербурга могут перевести на пятидневное обучение. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Известно, что соответствующей инициативой занимается первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Он заявил, что уже прорабатывает проект.

Боярский уточнил, что решил заняться этим законопроектом после того, как пообщался с родителями петербургских школьников в Instagram. По его мнению, сокращение учебных дней позволит детям чаще проводить время с родителями и больше уделять время секциям.

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