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Школьников Петербурга могут перевести на пятидневное обучение
Сегодня, 7:33
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IRINA_CHALKINA

Школьников Петербурга могут перевести на пятидневное обучение

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Благодаря этому дети смогут чаще проводить время с родителями, а также больше внимания уделять спорту и различным секциям.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что школьников Петербурга могут перевести на пятидневное обучение. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Известно, что соответствующей инициативой занимается первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Он заявил, что уже прорабатывает проект.

Боярский уточнил, что решил заняться этим законопроектом после того, как пообщался с родителями петербургских школьников в Instagram. По его мнению, сокращение учебных дней позволит детям чаще проводить время с родителями и больше уделять время секциям.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге.

Фото:pixabay

Теги: образование, пятидневка в школе, школы петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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