Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в городе. По словам градоначальника, число заболевших "пусть и немного", но увеличивается. Об этом пишет "Интерфакс".
Беглов уверен, что такая динамика объясняется беспечностью петербуржцев, которые не соблюдают защитные меры и игнорируют рекомендации Роспотребнадзора.
По данным городского оперативного штаба, в июне заболеваемость COVID-19 в Петербурге начала снижаться и составляла в среднем 217-220 новых случаев за сутки. Однако к концу июня ситуация ухудшилась, и начался рост числа заболевших – в среднем 250-290 за сутки.
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Фото: pixabay.com
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