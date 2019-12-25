Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Он уверен, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал причину роста заболеваемости COVID-19 в городе. По словам градоначальника, число заболевших "пусть и немного", но увеличивается. Об этом пишет "Интерфакс".

Беглов уверен, что такая динамика объясняется беспечностью петербуржцев, которые не соблюдают защитные меры и игнорируют рекомендации Роспотребнадзора.

По данным городского оперативного штаба, в июне заболеваемость COVID-19 в Петербурге начала снижаться и составляла в среднем 217-220 новых случаев за сутки. Однако к концу июня ситуация ухудшилась, и начался рост числа заболевших – в среднем 250-290 за сутки.

Ранее мы подробно рассказывали, что откроется в Петербурге с 13 июля.

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