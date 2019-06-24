Администрация МО "Выборгский район" выражает благодарность сознательным гражданам – собственникам и пользователям незаконных гаражей и сараев, которые, получив уведомление о необходимости убрать такие сооружения, сделали это самостоятельно.

В Выборге продолжается демонтаж незаконно установленных гаражей. Совместно с районной администрацией в процессе их ликвидации участвуют местные жители.

В рамках данной работы информационные объявления на строениях заранее размещают сотрудники комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительству. Если собственники не убирают незаконные объекты в указанные сроки, их демонтирует и вывозит подрядная организация. Татьяна Зайлер, заместитель начальника отдела по архитектуре и градостроительству

Затягивать с самостоятельным демонтажем не советуют, потому что уже через месяц гараж будет вскрыт и демонтирован подрядчиком. Также, при необходимости можно позвонить в КУМИГ и согласовать перенос даты демонтажа.

Администрация МО "Выборгский район" выражает благодарность сознательным гражданам – собственникам и пользователям незаконных гаражей и сараев, которые, получив уведомление о необходимости убрать такие сооружения, сделали это самостоятельно.

Металлические объекты уже демонтированы в районе дома №3 по проспекту Победы.

Работа по освобождению города от незаконно размещенных (заброшенных) гаражей или объектов торговли, прекративших свою деятельность, продолжается. В случае, если вы владеете какой-либо информацией относительно подобных объектов, просьба сообщать об этом в администрацию МО "Выборгский район" или КУМИГ, а также по телефону: 8 (81378) 3-19-70.

В начале июня в Выборге демонтировали гаражи на Некрасова. Работа по демонтажу объектов проводилась в соответствии с постановлением районной администрации №598 от 26.02.2020 года.

Видео: МГ "Наш город"