Бизнес-центр на Лиговском проспекте снесут под ВСМ

Участок земли, арендуемый владельцем у городских властей с 2007 года сроком на 49 лет, изначально предназначался для административных зданий и социальных учреждений.

Михаил Бобров, владелец здания делового центра на Лиговском проспекте в Петербурге, получил официальное уведомление о принудительном отчуждении принадлежащей ему недвижимости в пользу возведения вокзала высокоскоростной магистрали (ВСМ) Петербург-Москва, пишет "Деловой Петербург".

Имуществом предпринимателя является двухэтажное кирпичное строение, возведённое в 1916 году и расположенное по адресу Лиговский проспект, дом 50М. Оно оказалось в пределах зоны застройки нового вокзального комплекса.

Участок земли, арендуемый владельцем у городских властей с 2007 года сроком на 49 лет, изначально предназначался для административных зданий и социальных учреждений.

Документация по планированию и развитию территории под строительство участка ВСМ была утверждена Росжелдором ещё в 2022 году.

Издание уточняет, что собственник недвижимости уже уведомлён об изъятии объекта.

Ранее мы сообщили о том, что контейнеры для сбора текстиля появятся во всех районах Петербурга.

Фото: Яндекс.панорамы