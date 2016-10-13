Контейнеры для сбора текстиля появятся во всех районах Петербурга

Подписание соглашения о взаимодействии между ППК "Российским экологическим оператором", АО "Невский экологический оператор" и ООО "Бизнеспроф" состоялось 22 мая в рамках Невского экологического конгресса.

Невский экологический оператор приступил к поэтапному запуску проекта по сбору текстильной продукции на территории всех районов Петербурга. Всего в городе планируется разместить 1048 специальных контейнеров, предназначенных для сдачи использованной одежды и предметов домашнего текстиля.

Подписание соглашения о взаимодействии между ППК "Российским экологическим оператором", АО "Невский экологический оператор" и ООО "Бизнеспроф" состоялось 22 мая в рамках Невского экологического конгресса. Компания "Бизнеспроф", расположенная в Ивановской области, специализируется на переработке текстильного сырья.

Генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова акцентирует внимание на важности формирования осознанного подхода к потреблению: "Проект не ограничивается простым размещением контейнеров. Наша цель — изменить отношение общества к старой одежде, побудить людей сдавать ее повторно перерабатывать или отправлять нуждающимся. Поддержка ППК РЭО позволит сделать систему простой и понятной для всех участников".

Вся одежда и текстильная продукция, помещаемая в установленные контейнеры, пройдет сортировку в Петербурге. Предметы, подходящие для носки, будут переданы благотворительным организациям, остальные материалы отправляются на переработку в Ивановскую область, где на заводе ГК "ЛидерТекс" они превращаются в нити, используемые для производства новых текстильных товаров.

Начальник АО "Невский экологический оператор" Екатерина Горшкова подчеркнула успешность первого этапа эксперимента, начатого в марте 2024 года: "В течение года нами было собрано 125,5 тонны текстиля. Высокая активность жителей пилотных районов подтвердила целесообразность расширения географического охвата проекта. Наше сотрудничество сделает вклад в сокращение объемов отходов и подарит старым вещам новую жизнь".

В специальные контейнеры разрешено помещать чистое и сухое белье, домашнюю одежду и бытовые текстильные принадлежности. Запрещено оставлять в контейнерах кожу, мех, матрасы, ковры, подушки, мягкую мебель, детские игрушки, нижнее бельё, чулки, обувь, сумки и твёрдый бытовой мусор.

Адресная карта расположения пунктов приема текстиля будет регулярно обновляться на сайте НЭО.

Фото: АО "Невский экологический оператор"