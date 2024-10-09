На Малом Сампсониевском проспекте начали сносить бани Егоровых

По словам градозащитников, здание должны были отремонтировать.

На Малом Сампсониевском проспекте в Петербурге 9 октября начали сносить историческое здание бань Егоровых. По словам градозащитников, его должны были отремонтировать.

Однако в марте комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Северной столицы обещал сохранить эти бани. Отмечалось, что "снос исторических зданий проектом не предусмотрен".

Бани Егоровых построили в 1903 году.

Ранее мы рассказывали о том, что на проспекте Обуховской Обороны сносят исторические бани братьев Недлер.

Видео, фото: Telegram / SOS СПб СНОС