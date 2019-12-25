В первом полугодии 2025 года в Петербурге снизилась заболеваемость туберкулезом

Территориальный показатель составил 7,8 случая на 100 тысяч населения.

В Петербурге зафиксировали снижение заболеваемости туберкулезом в первом полугодии 2025 года. Об этом рассказали в городском Комздраве.

За первое полугодие 2025 года зарегистрировано значительное снижение заболеваемости туберкулезом. Территориальный показатель составил 7,8 случая на 100 тысяч населения, что ниже уровня аналогичного периода 2024 года (8,5 на 100 тысяч).

За шесть месяцев в городе впервые выявлено 442 случая туберкулеза, что на 7,1% меньше, чем за тот же период 2024 года (476 случаев). Особенно заметно сокращение заболеваемости среди мигрантов.

Показатель заболеваемости туберкулезом среди детей до14 лет остаётся стабильным (19 случаев в оба периода). При этом сохраняется стабильно высокий уровень верификации туберкулеза органов дыхания – 88,7% (339 случаев) впервые выявленных больных.

На 1 июля под диспансерным наблюдением в связи с активным туберкулезом состоит 1014 человек, что на 11,8% меньше по сравнению с I полугодием 2024 года.

Недавно петербурженку оштрафовали на 70 тыс. рублей за смерть сына из-за туберкулеза.

