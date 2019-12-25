Снижение ставки долгосрочной аренды жилья замечено в Петербурге

Что касается конкретных типов жилья, наибольшее количество скидок наблюдалось среди предложений трехкомнатных квартир: цена снижалась в каждом третьем подобном объявлении (29,4%), причем средние скидки достигли 10%.

По итогам июля сервис аналитики недвижимости "Яндекс.Аренда" представил отчет, согласно которому доля владельцев жилья в Санкт-Петербурге, готовых снизить арендную плату при долгосрочной аренде, достигла показателя в 27,9%. Год назад аналогичный коэффициент составлял 25,4%.

В рассматриваемом месяце владельцы жилья предлагали скидку в размере 8,3% от первоначальной стоимости на этапе подбора съемщика. В сравнении с июлем 2024 года средняя величина скидки слегка снизилась — ранее она составляла 8,6%.

Что касается конкретных типов жилья, наибольшее количество скидок наблюдалось среди предложений трехкомнатных квартир: цена снижалась в каждом третьем подобном объявлении (29,4%), причем средние скидки достигли 10%. Среди двухкомнатных квартир эта цифра составила 28,6% (средняя скидка — минус 9,1%), студий — 27,5% (минус 7%), однокомнатных — 27% (минус 8,3%).

Обзор аналогичных ситуаций в крупнейших городах России показал, что там доля собственников, желающих уменьшить аренду, равняется 25,8% (год назад — 20,2%). Средняя скидка в таких случаях составляет 9,4%, в то время как в июле 2024 года она была равна 9,2%.

Максимальное число скидок отмечено в Краснодарском крае (37,6%), Воронеже (35,8%), Екатеринбурге (34,1%), Челябинске (31,2%) и столице (30,6%). Что касается самого значительного уменьшения ставок, оно фиксируется в Казани (−11,2%), Воронеже (−10,8%), Челябинске (−10,8%), Ростове-на-Дону (−9,2%). Средние величины снижения арендной платы варьируются между Екатеринбургом, Москвой, Самарой, Нижним Новгородом, Волгоградом, Пермью и Омском (около 9,1%). Красноярск демонстрирует среднюю скидку в 8,9%, Уфа — 8,7%, Новосибирск — 8,6%, а Санкт-Петербург отстает со средним показателем в 8,3%.

