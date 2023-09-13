Цены на проезд в петербургском общественном транспорте могут повысить досрочно

Пока соответствующий документ не подписан властями, но предполагаемые цифры свидетельствуют о планируемом повышении тарифа примерно на 6,5%.

В администрации Петербурга обсуждается возможное увеличение тарифов на проезд в общественном транспорте, включая метрополитен и наземные маршруты. Предполагается, что изменения вступят в силу уже в августе текущего года, согласно информации "Фонтанки".

Пока соответствующий документ не подписан властями, но предполагаемые цифры свидетельствуют о планируемом повышении тарифа примерно на 6,5%. Таким образом, предварительная дата введения новых расценок назначена на 8 августа. В случае утверждения изменений стоимость одной поездки на автобусах, троллейбусах и трамваях вырастет с нынешних 75 до 80 рублей, а поездка в метро подорожает с 81 до 86 рублей.

Электронный билет "Подорожник" тоже подвергнется изменениям: предлагается сделать единую цену за поездку независимо от типа транспорта — 60 рублей. На данный момент тарифы составляют 56 рублей для поездок в метро и 51 рубль — для наземного транспорта. Традиционно подобные повышения происходят ежегодно с 1 января, но в нынешнем году тариф уже поднимался раньше — на 15%.

Ранее мы сообщили о том, что на электросамокаты в Петербурге пожаловались более 10 тыс. раз.

Фото: Piter.TV