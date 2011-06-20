На ЗСД из-за ливня снижали максимальную скорость до 60 км/ч

Атмосферный фронт покинул город на Неве после 21:10.

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге 1 июля из-за погодных условий снижали максимальную скорость движения автомобилей до 60 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе трассы.

Порывы ветра на Центральном участке ЗСД достигают 31 м/с интенсивные осадки! Скорость снижена до 60 км/ч. Просим не пренебрегать предписаниями табло и знаков переменной информации. Ваше внимание и соблюдение ПДД в условиях текущей погоды необходимо для обеспечения Вашей безопасности! Пресс-служба ЗСД

Атмосферный фронт покинул город на Неве после 21:10.

Ранее мы рассказывали о том, что в Курортном районе Петербурга 1 июля выпала треть месячной нормы осадков.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)