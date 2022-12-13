В Петербурге на 10% снизилась преступность среди мигрантов

Значительный массив преступлений, в первую очередь особо тяжких, совершается между соотечественниками.

Снятие в начале 2022 года пандемийных ограничений ожидаемо привело к всплеску притока мигрантов в Петербург. По сравнению с 2021 годом в город въехало на треть больше иностранных граждан. В общей сложности во всем регионе (включая Ленинградскую область) на миграционный учет поставили более 2 миллионов человек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отдельные эксперты прогнозировали рост преступлений, совершенных иностранными гражданами. Однако, анализ показал, что в целом по региону в 2022 году этот вид преступности наоборот сократился – почти на 8%. Отдельно в Петербурге сокращение иностранной преступности составило почти 10%.

Значительный массив преступлений, в первую очередь особо тяжких, совершается между соотечественниками. Это ставит перед полицией дополнительные задачи по организации работы с национальными диаспорами.

Фото: Piter.tv