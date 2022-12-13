В Московском районе Петербурга полиция провела рейд по проверке водителей-мигрантов

Были выявлены 11 водителей – граждан стран ближнего зарубежья, нарушивших миграционное законодательство РФ.

Несколько экипажей ДПС при участии сотрудников миграционной службы, ППС, кинологов и Росгвардии организовали проверку автомобилей на различных магистралях Московского района Петербурга. Помимо выявления обычных нарушений ПДД, усилия полиции были направлены на проверку ТС под управлением иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Было проверено около 300 автомобилей. За различные нарушения ПДД к административной ответственности привлечено более 15 человек. Также были выявлены 11 водителей – граждан стран ближнего зарубежья, нарушивших миграционное законодательство РФ. Восемь из них нарушили порядок въезда в страну, остальные трое – режим проживания в России.

Подобные рейды, направленные на профилактику нарушений среди водителей-мигрантов полиция Петербурга будет проводить на постоянной основе.

Ранее на Piter.tv: За 2 дня в Петербурге и Ленобласти выявили около 250 пьяных водителей.

Видео: МВД