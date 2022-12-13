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За 2 дня в Петербурге и Ленобласти выявили около 250 пьяных водителей

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В отношении 21 автомобилиста возбудили уголовные дела, так как они повторно попались пьяными за рулем.

Сотрудники ДПС провели первый в 2023 году масштабный рейд, направленный на выявление пьяных водителей. На дороги Петербурга и Ленобласти выходили более 100 экипажей ДПС. Им помогали специалисты регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков. За два дня на дорогах Петербурга и Ленобласти было выявлено около 250 пьяных водителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Большинство из водителей привлекли к административной ответственности. Исключение составил 21 нетрезвый автомобилист. В их отношении возбудили уголовные дела, так как они повторно попались пьяными за рулем и были лишены права управления автомобилем.

Всего с начала 2023 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения на территории Петербурга и Ленобласти привлекли к ответственности более 550 водителей. В отношении 42 автомобилистов возбудили уголовные дела за повторную езду в нетрезвом состоянии.

Если Вы заметили нетрезвого водителя, незамедлительно сообщите о нём по телефону 112, пока не случилась трагедия.

Видео: МВД

Теги: пьяный водитель, рейд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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