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В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за опасной перепланировки в доме

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Дело возбудили после обращения одного из жильцов на личном приеме в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

На Столярном переулке, в одном из жилых домов, произошел серьезный инцидент, связанный с нарушением правил безопасности при строительных работах. Об этом рассказали ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Владельцы ресторана, расположенного на цокольном этаже, провели ремонт, в ходе которого незаконно демонтировали несущие стены. Это повредило конструкцию дома, который является объектом культурного наследия, и нанесло жильцам ущерб на сумму около 1,8 млн рублей.

Дело возбудили после обращения одного из жильцов на личном приеме в ГСУ СК по Санкт-Петербургу. В ходе расследования уже проведены осмотры и назначена судебная экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства и виновных лиц.

Ранее в доходном доме Балаева незаконно построили мансарду.

Видео: ГСУ СК по Санкт-Петербургу

Теги: перепланировка, ресторан, столярный переулок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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