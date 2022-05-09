В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за опасной перепланировки в доме

Дело возбудили после обращения одного из жильцов на личном приеме в ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

На Столярном переулке, в одном из жилых домов, произошел серьезный инцидент, связанный с нарушением правил безопасности при строительных работах. Об этом рассказали ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Владельцы ресторана, расположенного на цокольном этаже, провели ремонт, в ходе которого незаконно демонтировали несущие стены. Это повредило конструкцию дома, который является объектом культурного наследия, и нанесло жильцам ущерб на сумму около 1,8 млн рублей.

Дело возбудили после обращения одного из жильцов на личном приеме в ГСУ СК по Санкт-Петербургу. В ходе расследования уже проведены осмотры и назначена судебная экспертиза. Следователи выясняют все обстоятельства и виновных лиц.

Ранее в доходном доме Балаева незаконно построили мансарду.

Видео: ГСУ СК по Санкт-Петербургу