В доходном доме Балаева незаконно построили мансарду

Прокурор района внес представление в адрес генерального директора ООО "УК "Резиденс".

В доме, являющемся объектом культурного наследия регионального значения "Дом А.И. Балаева", без согласования построили мансарду. Об этом на личном приеме прокурору Адмиралтейского района рассказала местная жительница.

Прокуратура с привлечением специалистов КГИОП и ГЖИ организовала выездную проверку. Оказалось, что после полного демонтажа крыши в границах чердачного помещения дома без согласования возведена мансарда со стенами, в которых оборудованы окна и двери, а на карнизном свесе обустроена терраса.

Прокурор района внес представление в адрес генерального директора ООО "УК "Резиденс". Ход устранения нарушений находится на контроле прокуратуры район.

Фото и видео: прокуратура СПб