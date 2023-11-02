В "Водоканале" рассказали о подготовке снегоплавильных и снегоприёмных пунктов

В общей сложности за 11 лет в городе на Неве было утилизировано 18 млн куб.м. снега.

В городе на Неве продолжается подготовка к зиме и снегопадам. На данный момент ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" завершил подготовку 11-ти снегоплавильных и семи снегоприемных пунктов. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на замдиректора филиала подведомственного "Водоканалу" "Водоотведение Санкт-Петербурга".

Оба вида пунктов синхронизированы между собой. За счёт этого возможно значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду.

У снега есть свойство абсорбировать из атмосферы вредные вещества, в том числе концентрировать загрязнения, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей. При снеготаянии происходит загрязнение почвы и воды тяжелыми металлами, нефтепродуктами и так далее. Работа снегоплавильных и снегоприемных пунктов помогает минимизировать эти факторы. Юлия Азовцева, заместитель директора филиала "Водоотведение Санкт-Петербурга" предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга"

В общей сложности за 11 лет работы снегоплавильных пунктов в городе на Неве было утилизировано 18 млн куб.м. снега. В результате переработки снежных масс из города вывезено и утилизировано свыше 400 тыс. куб.м. песка и мусора.

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Фото: Piter.TV