В петербургские снегоприемные пункты доставили 446 тыс. "кубов" снега

Лидерами по приему остаются снегоплавильный пункт на Мебельной и Взлетной улицах.

С начала сезона 2023-2024 снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты Северной столицы приняли свыше 446,6 тыс. "кубов" снега. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга".

В снегоплавильные пункты города доставили более 281 тыс. кубометров снега, а в снегоприемные — 165,6 тыс. "кубов".

Лидерами по приему остаются снегоплавильный пункт на Мебельной улице (42,4 тыс. кубометров) и снегоприемный пункт на Взлетной улице (55,5 тыс. "кубов").

В Петербурге 6 декабря ожидается на 8 градусов ниже климатической нормы. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков.

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