Биолог объяснил скопление чаек на Неве

Также Глазков рассказал о любимых местах пернатых.

Во вторник, 5 декабря, на Неве заметили больше количество чаек. Как сообщил "Фонтанке" биолог Павел Глазков, для таких "собраний" у птиц есть свои причины.

По словам эксперта, чайки "кучкуются" на реке, чтобы обезопасить стаи и создать комфортное место для её ночёвки. Вместе пернатым проще согреться в мороз.

Также Глазков рассказал о любимых местах чаек – это Большеохтинский мост и стрелка Васильевского острова.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)