Лёд сковал побережье Финского залива в Петербурге и Ленобласти

На побережье образовалась ледяная скорлупа и появились причудливые снежные узоры.

С пришедшими в Петербург и Ленобласть морозами ледостав на водоёмах заметно укрепился: это придало красоту зимней природе. В воскресенье, 3 декабря, на Финском заливе образовалась ледяная скорлупа и появились причудливые снежные узоры. Кадры с побережья опубликовал Telegram-канал "АстроФотоБолото".

Вода ушла, побережье стремительно замерзает и на Финском заливе снова встречается ледяная скорлупа. Telegram-канал "АстроФотоБолото"

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы 3 декабря наблюдали "солнечный столб". Оптический эффект представляет собой вертикальную полосу, которая тянется вверх от Солнца, и возникает при отражении света от горизонтальных поверхностей из-за микроскопических ледяных кристаллов, парящих в воздухе.

Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное