В конце ноября в Петербурге может появиться снежный покров
Сегодня, 15:59
Первая неделя порадует температурными показателями в +7…+10 градусов в дневное время.

В Петербурге ноябрь ожидается контрастным: месяц разделится на теплый старт и холодный финал. Об этом пишет Neva.Today

Первая неделя порадует температурными показателями в +7…+10 градусов в дневное время. Пик потепления придется на 4-6 ноября. Однако после 13 числа в регионе начнется устойчивое похолодание. К 20 ноября ночные температуры впервые опустятся до 0 градусов, а в конце месяца столбики термометров покажут 0…-2 градуса. 

Характер осадков будет напрямую зависеть от температурного фона. В первую и вторую недели пройдут дожди. Третья неделя станет переходным периодом, когда дождь поменяется на мокрый снег. По прогнозу синоптиков, первый снег ляжет устойчивым покровом в последнюю неделю ноября. 

Ранее мы рассказывали о том, что в октябре в Петербурге солнце светило 64 часа. 

Фото: Piter.TV 

