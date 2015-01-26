Театрам и концертным площадкам разрешили 100% заполняемость с 28 марта в Петербурге

При этом посетителей должно быть не более 2 тысяч.

Администрация Петербурга сообщила о послаблении в коронавирусных ограничениях. Изменения внести в постановление правительства города №121.

С 28 марта разрешается 100% заполняемость театров, цирков, концертных залов и кинотеатров. При этом количество посетителей не должно превышать 2000 человек.

Мероприятия численностью до 3000 человек можно не согласовывать. Кроме того, сняты ограничения по заполняемости речных трамвайчиков и запрет перемещаться по палубе.

Ранее Piter.tv проанализировал, как коронавирус "исчез" из петербургской повестки.

Фото: Piter.tv