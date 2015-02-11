Смольный собирается безвозмездно получить усадьбу Сосновка

Сейчас ей пользуется "ДОМ.РФ".

Усадьбу генерала Александра Чернова, также известную как "Сосновка", передадут из федеральной собственности в региональную. Об этом "Фонтанке" сообщил депутат Госдумы Михаил Романов.

По данным издания, правительство поручило подготовить распоряжение о возмездной передаче памятника вместе с землей городу в лице АО "Корпорация развития Санкт-Петербурга". Объект культурного наследия федерального значения находится на Октябрьской наб., д. 72. В состав ансамбля входят жилой дом, гидротехническая система и парк. На данный момент объектом пользуется АО "Дом.РФ".

Ранее предполагалось, что усадьбу выставят на торги. Земля по соседству будет арендована "Корпорацией".

Также Piter.tv рассказывал о том, что на Васильевском острове Дом Брюллова восстановят по программе "Рубль за метр".

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Фото: администрация Петербурга