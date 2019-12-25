В Смольном рассказали о результатах рейда по объектам торговли

Несколько объектов опечатали, их владельцы заплатят штраф.

Сотрудники Смольного и Роспотребнадзора проверили более 100 объектов торговли и общепита накануне. Нарушений стало меньше, сказал губернатор Александр Беглов.

Рейды прошли в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском и Красносельском районе. На Василеостровском рынке QR-код отсутствовал только в 2 торговых точках из 30. Из 6 кафе на Малой Морской улице в 4 отсутствовали стандарты безопасности деятельности.

По итогам проверок в ТК "Парнас" и "Приморский" составили 17 протоколов. Посетителям не измеряли температуру, они были без масок, не проводилась дезинфекция. Несколько точек опечатали, например, ресторан на Конногвардейском бульваре.

Губернатор пообещал, что рейды продолжатся.

Напомним, Смольный официально ужесточает коронавирусные ограничения с 17 июня.

Фото: Piter.TV