Петербург приобретет здание второго корпуса школы №127 на Радловской улице

Площадь корпуса составляет 25,3 тыс. "квадратов".

Губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург выкупит у инвестора здание второго корпуса школы №127 в Красногвардейском районе на Радловской улице. Было подписано соответствующее постановление городского правительства, рассказали в Смольном 14 ноября.

Площадь корпуса составляет 25,3 тыс. "квадратов", объект рассчитан на 1,3 тыс. учеников и оборудован бассейном. Занятия в здании начались 1 сентября.

Объект приобретается в целях обеспечения жителей микрорайона социальной инфраструктурой. В Красногвардейском районе петербуржцы получают жилье по городским социальным программам, в том числе в рамках поддержки многодетных семей. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: на Васильевском острове достроена современная школа с бассейнами и актовым залом.

Фото: Piter.TV