На Васильевском острове достроена современная школа с бассейнами и актовым залом

На Васильевском острове завершено строительство новой школы, рассчитанной на 400 учеников. Здание расположено в жилом комплексе "Аквилон ZALIVE" на бульваре Александра Грина, 6, строение 1. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено застройщиком "Аквилон Девелопмент Северо-Запад".

Как отметил портал "Строительный Петербург", школа выполнена в оригинальной морской стилистике, отражающей атмосферу района. Внутреннее пространство продумано до мелочей — просторные классы, современные лаборатории, два бассейна и большой актовый зал создают комфортную и вдохновляющую среду для учеников.

Учреждение будет работать под управлением ГБОУ СОШ № 708 "Открытие" Василеостровского района. Здесь смогут учиться дети из нового жилого комплекса и соседних кварталов.

За строительством объекта следили специалисты Комитета по строительству и СПб ГБУ "Управление строительными проектами".

Фото: портал "Строительный Петербург"