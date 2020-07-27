Смольный приобрел в городское владение здание 566-й школы

Здание учреждения располагается в Усть-Славянке Невского района города.

В городскую собственность попало здание средней школы в Невском районе. Цена контракта на приобретение строения составила 1,9 млрд. рублей, – следует из сообщения пресс-службы Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Здание школы №566 располагается на Гудиловской улице в Усть-Славянке. Учреждение рассчитано на 825 мест и функционирует с текущего года. Здание оснащено группами учебных и спортивно-общешкольных помещений; блоки начальных и средних классов в нем разделены.

Всего площадь купленной городом собственности составляет почти 30 тыс. кв. м. В школе располагается 70 учебных кабинетов, 2 бассейна, спортивные и тренажерные залы, актовый зал, библиотека, мастерские и кабинеты мультимедийного назначения.

Ранее мы сообщали о начале строительства школы с бассейнами и спортивным кластером в Приморском районе.

Фото: пресс-служба Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга