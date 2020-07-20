В Приморском районе началось строительство школы с бассейнами и спортивным кластером

Здание школы будет асимметричной формы и включит три блока высотой от 1 до 4 этажей.

В ЖК "Прайм Приморский", рядом с улицей Лидии Зверевой, началось строительство новой школы на 550 учеников. Школа, которая станет частью жилого комплекса, будет оснащена двумя бассейнами и современным спортивным кластером, рассказал портал "Строительный Петербург".

Здание школы будет асимметричной формы и включит три блока высотой от 1 до 4 этажей, которые соединятся в центральной части, где разместится просторный вестибюль. Здесь ученики смогут общаться и проводить время на переменах.

Школа будет оборудована всем необходимым для полноценного образовательного процесса: учебными кабинетами, мастерскими для уроков труда, библиотекой с читальным залом, актовым и спортивным залами, а также двумя бассейнами для младших и старших школьников.

На прилегающей территории разместятся стадион с футбольным полем, спортивные площадки для игр в баскетбол и волейбол, беговые дорожки, уличные тренажеры и зоны для активных игр и массовых мероприятий.

Завершение строительства школы планируется на II квартал 2026 года, после чего она будет передана городу.

Ранее на улице Академика Константинова построили школу на 1125 учеников.

Фото: портал "Строительный Петербург"