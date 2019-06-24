Трехлетний мальчик с инвалидностью из Петербурга не может получить специальную смесь

Малыш страдает тяжелым заболеванием.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей по обращению матери трехлетнего мальчика. Сын женщины страдает тяжелым заболеванием и имеет инвалидность, сообщили в надзорном ведомстве 10 сентября.

Малыша не удалось обеспечить жизненно важной смесью несмотря на решение врачебной комиссии о необходимости специализированного питания. По этой причине прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на региональный комитет по здравоохранению обязанности выдать ребенку смесь в необходимом количестве. Сейчас заявление рассматривают.

Фото: Piter.TV