  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трехлетний мальчик с инвалидностью из Петербурга не может получить специальную смесь
Сегодня, 11:24
130
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Трехлетний мальчик с инвалидностью из Петербурга не может получить специальную смесь

0 0

Малыш страдает тяжелым заболеванием.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей по обращению матери трехлетнего мальчика. Сын женщины страдает тяжелым заболеванием и имеет инвалидность, сообщили в надзорном ведомстве 10 сентября. 

Малыша не удалось обеспечить жизненно важной смесью несмотря на решение врачебной комиссии о необходимости специализированного питания. По этой причине прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на региональный комитет по здравоохранению обязанности выдать ребенку смесь в необходимом количестве. Сейчас заявление рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура потребовала обеспечить безопасность для пешеходов с нарушениями зрения на Муринской дороге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: инвалидность, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии