Число смертей в Петербурге выросло более чем на 15%

В 2023 году смертность в РФ снизилась на 7%. Средняя продолжительность жизни составила 73,4 года, на 0,8 года больше, чем в 2022 году.

В феврале 2024 года в Санкт-Петербурге скончались 5061 человек, что на 686 человек или 15,7% больше, чем в том же месяце 2023 года. Количество новорожденных составило лишь 3715 детей, что на 5% больше, чем в предыдущем году. По данным Росстата, естественная убыль населения увеличилась с 836 человек до 1346 человек

Ситуация в целом по России также неутешительна. В феврале в стране появилось 97937 младенцев, на 3% больше, чем в прошлом году, в то время как умерло почти 150 тыс. человек. Смертность увеличилась на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Естественная убыль населения страны возросла с 37 до 52 тыс. человек.

В 2023 году смертность в РФ снизилась на 7%. Средняя продолжительность жизни составила 73,4 года, на 0,8 года больше, чем в 2022 году. Младенческая смертность достигла исторического минимума – 4,2 на тыс. новорожденных. Прогнозируется, что к 2045 году средняя продолжительность жизни россиян увеличится до 77,1 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге численность населения за год сократилась на 7,6 тыс. человек.

Фото: unsplash.com (Mayron Oliveira)