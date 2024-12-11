Смертность обгоняет рождаемость в Петербурге

Кукушкин пояснил, что основной причиной снижения рождаемости стало небольшое количество молодых женщин, вступивших в детородный возраст.

Александр Кукушкин, возглавляющий Управление федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти, отметил, что в регионе происходит естественный процесс уменьшения численности населения, сопровождаемый значительным превышением смертности над уровнем рождаемости.

В Петербурге и Ленобласти фиксируется снижение численности населения, обусловленное тем, что смертность заметно превышает рождаемость. В частности, в Ленинградской области ситуация обострилась из-за низкого уровня рождаемости — 5,8 новорожденных на каждую тысячу жителей. В Петербурге эта цифра составила 8,5 новорожденных на тысячу жителей, уточнил Кукушкин.

Кукушкин пояснил, что основной причиной снижения рождаемости стало небольшое количество молодых женщин, вступивших в детородный возраст. Численность женщин в возрасте 16-29 лет, который считается наиболее благоприятным для рождения детей, в 2023 году по сравнению с 2016 годом упала на 18%. Это существенно повлияло на рождаемость, и последствия этого процесса сохранятся, добавил он.

Также было отмечено, что женщины начали откладывать рождение детей на более поздний срок. Средний возраст матерей в 2023 году составлял 29 лет, а в России — 26 лет. Увеличение смертности объясняется старением большого поколения людей. По сравнению с 2016 годом в России и Петербурге этот показатель вырос на 22%, а в Ленинградской области — на 30%. Такая высокая смертность будет сохраняться из-за демографической структуры, констатировал Кукушкин.

Ранее Петербург признан лучшим городом для романтического путешествия в РФ.

Фото: Piter.TV