Петербург признан лучшим городом для романтического путешествия в РФ

Наиболее популярными направлениями внутри страны считаются Петербург, Краснодарский край, Золотое кольцо России и Казань.

Большинство россиян, определяя город для романтической поездки, выбрали Петербург. Такие выводы сделаны на основе опроса, проведённого компанией "Отелло", пишет "Петербургский дневник".

Исследование показало, что в 2025 году 87% россиян намерены отправиться в романтическую поездку, из которых 69% собираются путешествовать по России. Наиболее популярными направлениями внутри страны считаются Петербург, Краснодарский край, Золотое кольцо России и Казань.

В опросе участвовали россияне старше 18 лет, находящиеся в отношениях или браке. Все респонденты планируют совершить туристические поездки в ближайшие шесть месяцев.

Среди городов, которые россияне считают самыми подходящими для романтической поездки, лидирует Петербург – 58%. В пятерку самых романтичных городов также входят Сочи (8%), Москва (6%), Казань (5%) и Калининград (4%).

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")