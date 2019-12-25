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В Петербурге от коронавируса скончались еще 9 мужчин и 13 женщин
Сегодня, 12:33
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nastya960

В Петербурге от коронавируса скончались еще 9 мужчин и 13 женщин

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Пациенты скончались в мае, июне, июле текущего года.

В Санкт-Петербурге 16 июля зарегистрировали 22 случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Комздрав Петербурга.

Среди умерших – 9 мужчин от 60 до 87 лет, 13 женщин от 69 до 92 лет. Пациенты скончались в мае, июне, июле текущего года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная СOVID-19.

Пациенты ко всему прочему имели хронические заболевания – кардиосклероз, гипертоническая болезнь, атеросклероз, онкология, сахарный диабет.

В Петербурге за сутки выявили 256 новых случаев коронавируса.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, смерти
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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