Петербуржца обвиняют в смертельном избиении соседа в "коммуналке" на улице Ильюшина

Злоумышленник напал на мужчину после просьбы вести себя потише.

Следователи ходатайствуют об аресте обвиняемого в смертельном избиении мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, фигурант ночью 11 ноября в коммунальной квартире на улице Ильюшина, находясь в состоянии наркотического опьянения, избил соседа после замечания за шумное поведение. Мужчина нанес ему не менее двух ударов кулаком и ногой по голове. Пострадавший от полученных повреждений скончался на месте.

Злоумышленник попытался скрыться, однако его задержали полицейские на вокзале и госпитализировали в больницу в связи с сильным отравлением наркотиками. Когда состояние обвиняемого улучшилось, он был доставлен к следователю.

Мужчина в ходе допроса признал свою вину. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу