В Киришах вынесен приговор женщине за смертельное избиение пожилой матери
Сегодня, 10:59
Пострадавшая скончалась в отделении реанимации.

В Киришах 52-летнюю женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть матери (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленинградской области 31 марта. 

В январе прошлого года нетрезвая фигурантка, находясь в квартире на проспекте Героев, жестоко избила 78-летнюю родственницу. Также она начала душить потерпевшую, после чего толкнула ее. Пенсионерка ударилась головой о деревянную ручку кровати. Пострадавшая скончалась в отделении реанимации.

Суд назначил подсудимой наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Фото: Piter.TV 

