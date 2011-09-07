В Киришах вынесен приговор женщине за смертельное избиение пожилой матери

В Киришах 52-летнюю женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть матери (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленинградской области 31 марта.

В январе прошлого года нетрезвая фигурантка, находясь в квартире на проспекте Героев, жестоко избила 78-летнюю родственницу. Также она начала душить потерпевшую, после чего толкнула ее. Пенсионерка ударилась головой о деревянную ручку кровати. Пострадавшая скончалась в отделении реанимации.

Суд назначил подсудимой наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

