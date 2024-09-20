Водитель Mercedes погиб в ДТП на Покровской дороге под Всеволожском

Автомобиль врезался в "ГАЗ" и отлетел в отбойник в промзоне "Уткина заводь".

Накануне, 21 ноября, 47-летний водитель автомобиля "Мерседес Бенц" погиб в результате аварии на Покровской дороге во Всеволожском районе Ленинградской области. Трагедия произошла около 17:35 в промзоне "Уткина заводь" у дома №2.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с автомобилем "ГАЗ" под управлением 30-летнего мужчины. После удара "Мерседес" отлетел в силовое ограждение.

В результате ДТП 47-летний водитель иномарки скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщают в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Piter.TV