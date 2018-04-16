  1. Главная
Водитель, из-за которого скончались ребенок и женщина в Тосно, предстанет перед судом
Троим причинен тяжкий вред здоровью.

В Тосно направили в суд уголовное дело по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ о ДТП с погибшими ребенком и женщиной. Об этом сообщили в прокуратуре Ленобласти 10 сентября. 

Следствие утверждает, что в марте 49-летний мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем Volkswagen, следуя по автодороге "Подъезды и проезд по городу Тосно" в направлении от Москвы в Петербург. Не справившись с управлением, он выехал на "встречку" и врезался в опору электропередачи. 

В результате погибли малолетний пассажир и его мать, последняя скончалась в больнице. Троим причинен тяжкий вред здоровью. 

Ранее мы рассказывали о том, что под Приозерском столкнулись электропоезд и УАЗ. 

Фото: Piter.TV 

