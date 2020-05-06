Под Приозерском столкнулись электропоезд и "УАЗ"

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Ленобласти.

На перегоне Мюллюпельто — Отрадное 9 сентября водитель автомобиля "УАЗ" выехал на пути перед электричкой из Кузнечного в Петербург. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. К счастью, никто не пострадал, схода состава не произошло.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. Северо-Западная транспортная прокуратура

Ранее на Piter.TV: водитель сбил пожилую женщину насмерть в деревне Касимово и скрылся.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры