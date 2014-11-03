  1. Главная
Водитель сбил пожилую женщину насмерть в деревне Касимово и скрылся
Сегодня, 8:28
Пешеход от полученных травм скончалась на месте, тело оказалось в канаве.

Полицейские разыскивают водителя, под колесами которого погибла пенсионерка в деревне Касимово. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 8 сентября правоохранителям Всеволожского района поступила информация об обнаружении трупа женщины на Цветочной улице. Было установлено, что 77-летнюю местную жительницу сбил неизвестный, после чего скрылся. Пешеход от полученных травм скончалась на месте, тело оказалось в канаве. 

Полиция разбирается в обстоятельствах аварии, проводится проверка. 

Фото: Piter.TV 

