В Петербурге автобус и легковушка создали затор на Октябрьской набережной

На Октябрьской набережной автобус столкнулся с легковым авто.

В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной у дома 68 произошло столкновение пассажирского автобуса маршрута 5 и легкового автомобиля, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Фонтанка.

8 сентября 2025 г. на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Инцидент зафиксирован у дома 68. По данным компании "Вест-Сервис", автобус маршрута 5 при совершении правого поворота столкнулся с легковым автомобилем.

Судя по опубликованным кадрам, транспортные средства перегородили часть проезжей части, образовав затор. Другим водителям приходилось объезжать место происшествия.

В перевозчике уточнили, что в результате аварии никто не пострадал.

Фото: Piter.TV