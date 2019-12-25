Мужчина с ножом пытался обокрасть магазин косметики в ТЦ "Галерея"

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. ("разбой")

Полиция Центрального района Петербурга разыскивает преступника, совершившего попытку ограбления косметического магазина в торговом центре "Галерея" на Лиговском проспекте.

По сведениям "Оперативного прикрытия", 16 августа около половины шестого вечера мужчина пытался похитить товары из магазина, расположенного на первом этаже комплекса. Когда сотрудник охраны помешал ему совершить преступление, грабитель вытащил нож, продемонстрировал угрозу несколькими движениями клинком и поспешно покинул помещение, избежав прямого столкновения с охраной.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. ("разбой"). Распространена соответствующая ориентировка для установления местонахождения преступника.

