Под Петербургом водитель грузовика сбил насмерть пешехода

Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП в Тосненском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Днем 21 ноября в полицию поступила информация об аварии на 10-м километре автодороги "Подъезды и Проезд по г. Тосно". Установлено, что 47-летний водитель грузовика SHACMAN, двигаясь со стороны Москвы в направлении Северной столицы, вне зоны пешеходного перехода наехал на пешехода, который пытался пересечь проезжую часть.
В результате происшествия 32-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте. Все детали трагедии устанавливаются.
Ранее на Piter.TV: велосипедист сбил четырехлетнюю девочку на 2-й Комсомольской улице.
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
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