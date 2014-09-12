Под Петербургом водитель грузовика сбил насмерть пешехода

Все детали трагедии устанавливаются.

Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП в Тосненском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 21 ноября в полицию поступила информация об аварии на 10-м километре автодороги "Подъезды и Проезд по г. Тосно". Установлено, что 47-летний водитель грузовика SHACMAN, двигаясь со стороны Москвы в направлении Северной столицы, вне зоны пешеходного перехода наехал на пешехода, который пытался пересечь проезжую часть.

В результате происшествия 32-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте. Все детали трагедии устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: велосипедист сбил четырехлетнюю девочку на 2-й Комсомольской улице.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти