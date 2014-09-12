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Под Петербургом водитель грузовика сбил насмерть пешехода

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Все детали трагедии устанавливаются.

Полицейские проводят проверку обстоятельств смертельного ДТП в Тосненском районе, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 21 ноября в полицию поступила информация об аварии на 10-м километре автодороги "Подъезды и Проезд по г. Тосно". Установлено, что 47-летний водитель грузовика SHACMAN, двигаясь со стороны Москвы в направлении Северной столицы, вне зоны пешеходного перехода наехал на пешехода, который пытался пересечь проезжую часть. 

В результате происшествия 32-летний мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте. Все детали трагедии устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: велосипедист сбил четырехлетнюю девочку на 2-й Комсомольской улице. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: грузовик сбил пешехода, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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