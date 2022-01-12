Прокуратура взялась за расследование смертельного ДТП в Тихвине

Автомобиль сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. В результате полученных травм та скончалась.

Прокуратура Ленинградской области взяла под свой контроль расследование ДТП в Тихвине на улице Карла Маркса, которое унесло жизнь 83-летней женщины. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По предварительной информации сотрудников прокуратуры, инцидент произошел 21 ноября в районе 9 часов. Женщина пересекала дорогу по пешеходному переходу между 3 и 4 микрорайонами Тихвина и была сбита легковым автомобилем. Полученные травмы были несовместимы с жизнью, пострадавшая погибла в медучреждении.

В отношении водителя, обвиняемого в ДТП, было возбуждено уголовное дело по 264 статье УК РФ. По информации издания 47.news, мужчина является сотрудником местной полиции.

Ранее мы рассказывали, что российские правоохранительные органы уличили жителя столицы в краже экскаватора-погрузчика стоимостью 4,5 миллиона рублей.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Тихвин