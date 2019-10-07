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Москвича задержали после кражи экскаватора-погрузчика стоимостью 4,5 млн руб.

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Российские правоохранительные органы уличили жителя столицы в краже экскаватора-погрузчика стоимостью 4,5 миллиона рублей. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления полиции. Известно, что ранее с заявлением о хищении имущества обратился сотрудник местной компании-застройщика. Он рассказал оперативникам, что неизвестный тайно похитил экскаватор-погрузчик, припаркованный на строительной площадке вблизи  Кантемировской улицы.

Вскоре личность похитителя была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый 49-летний житель столицы.

пресс-служба МВД РФ

Полицейские нашли похищенную спецтехнику в гараже-отстойнике, размещенном на территории Московской области. В отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

Житель Симферополя заключён под стражу за семь афер с недвижимостью стоимостью более 10 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: кража, мвд, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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